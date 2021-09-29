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Україна не отримувала від ЄС офіційних сигналів про загрозу скасування безвізу - МЗС

Середа, 29 вересня 2021, 16:42

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Про це йдеться у коментарі "Європейській правді" речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", - сказав він.

У МЗС нагадали, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема Україною, в якому аналізувалися 2020 рік та перша половина 2021 року.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства", - пояснив Ніколенко.

За його словами, МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Єврокомісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства.

"Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом. Одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де ми поінформуємо європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

Теми: Європабезвіз


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