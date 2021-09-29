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Украина не получала от ЕС официальных сигналов об угрозе отмены безвиза - МИД

Среда, 29 сентября 2021, 16:42

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Об этом говорится в комментарии "Европейской правде" пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - сказал он.

В МИД напомнили, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, в котором анализировались 2020 и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - пояснил Николенко.

По его словам, МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

"Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время. Одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где мы проинформируем европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии", - добавил Николенко.

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европабезвиз
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