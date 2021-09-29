Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авто повне зброї зупинили гвардійці на Донеччині

Середа, 29 вересня 2021, 16:42
Авто повне зброї зупинили гвардійці на Донеччині
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки ООС

Нацгвардійці виявили арсенал зброї в автомобілі місцевого мешканця на блокпосту поблизу Волновахи у Донецькій області.

Джерело: Національна гвардія

Дослівно: "Військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського затримали громадянина, який перевозив 7 одиниць зброї та набої. Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм".

Деталі: 22-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяДонбасНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
зброя
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
Австралія розгорне в Німеччині літак-розвідник: захищатиме поставки зброї Україні
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: