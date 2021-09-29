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Авто повне зброї зупинили гвардійці на Донеччині

Середа, 29 вересня 2021, 16:42
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки ООС

Нацгвардійці виявили арсенал зброї в автомобілі місцевого мешканця на блокпосту поблизу Волновахи у Донецькій області.

Джерело: Національна гвардія

Дослівно: "Військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського затримали громадянина, який перевозив 7 одиниць зброї та набої. Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм".

Деталі: 22-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Українська правда
Теми: зброяДонбасНацгвардія


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