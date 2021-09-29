Машину полную оружия остановили гвардейцы в Донецкой области

Нацгвардейцы обнаружили арсенал оружия в автомобиле местного жителя на блокпосте вблизи Волновахи в Донецкой области.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "Военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского задержали гражданина, который перевозил 7 единиц оружия и патроны. При осмотре в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм".

Детали: 22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.