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Машину полную оружия остановили гвардейцы в Донецкой области

Среда, 29 сентября 2021, 16:42
Фото иллюстративное с Facebook-страницы ООС

Нацгвардейцы обнаружили арсенал оружия в автомобиле местного жителя на блокпосте вблизи Волновахи в Донецкой области.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "Военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского задержали гражданина, который перевозил 7 единиц оружия и патроны. При осмотре в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм".

Детали: 22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Украинская правда
Темы: оружиеДонбассНацгвардия
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