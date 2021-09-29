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У Росії пригрозили Google блокуванням YouTube

Середа, 29 вересня 2021, 16:46
У Росії пригрозили Google блокуванням YouTube
фото: pixabay.com

Роскомнадзор звернувся до Google з вимогою розблокувати youtube-канали Russia Today, в іншому випадку відеохостингу може загрожувати блокування.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: У повідомленні Роскомнадзору кажуть, що відомство направило керівництву компанії Google лист "з вимогою в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part", що належать російському ЗМІ Russia Today".

У листі відомства наголошується, що дії адміністрації Google порушують "ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї і є актом цензури щодо російських ЗМІ".

Роскомнадзор пригрозив, що за російськими законами інтернет-ресурс можуть покарати "повним або частковим" обмеженням доступу, а також штрафом від 1 до 3 млн рублів.

Відомство також поскаржилося, що адміністрація YouTube нібито регулярно вдається до цензури розміщеного в акаунтах російських ЗМІ контенту під формальними приводами. Наприклад, відеохостинг неодноразово накладав обмеження на офіційні акаунти і матеріали російського видання Russia Today.

Подібним чином на ситуацію відреагували і в Кремлі. Як передає "Интерфакс", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив наступне: "Якщо наші контрольні органи дійдуть висновку, що це дійсно порушення нашого законодавства, то звичайно ж не можна і не слід виключати можливість вжиття заходів щодо примусу цієї платформи до виконання наших законів".

Він додав, що в діях YouTube "безумовно, є ознаки того, що порушені закони РФ ... І порушені вельми грубо, тому що, звичайно, це пов'язане і з цензурою, і з перешкоджанням поширенню інформації ЗМІ і т.д. і т.п .".

Пєсков також допустив блокування сервісу в Росії.

Передісторія: Раніше YouTube заблокував без права на відновлення акаунти двох німецькомовних проектів російської пропагандистської RT, RT DE і Der Fehlende Part.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіясоцмережіблокада
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