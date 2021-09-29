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У Орбана відреагували на критику газової угоди з РФ: обіцяють блокувати шлях України до НАТО

Середа, 29 вересня 2021, 17:57

Керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

"Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО" - сказав Гуйяш, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.

На його думку, не піддається розумінню той факт що інша країна хоче брати участь у енергетичній політиці суверенної країни.

Україна не має до цього жодного відношення, сказав Гуйяш.

Він додав, що йому вкрай прикро, що "сусідня держава в кінцевому підсумку не може оцінити серію жестів, зроблених Угорщиною, незважаючи на нинішні серйозні суперечки".

27 вересня Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України перенесло засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись в Будапешті. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОУгорщина
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