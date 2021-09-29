У Орбана отреагировали на критику газового соглашения с РФ: обещают блокировать путь Украины в НАТО
Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - сказал Гуйяш, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.
По его мнению, не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.
Украина не имеет к этому никакого отношения, сказал Гуйяш.
Он добавил, что ему крайне неприятно, что "соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры".
27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.
Из-за планов подписания соглашения МИД Украины перенес заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште. Украинская сторона также обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом".
В Кремле заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.