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СБУ зафіксувала фальсифікації на виборах до Держдуми РФ. Масову паспортизацію ОРДЛО згорнуто

Середа, 29 вересня 2021, 18:07
СБУ зафіксувала фальсифікації на виборах до Держдуми РФ. Масову паспортизацію ОРДЛО згорнуто
скріншот з відео СБУ

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ, які відбулися у вересні 2021 року, та констатують, що окупанти згорнули масову паспортизацію жителів окупованих територій.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували плебісцит, але російські куратори "намалювали" в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії "Единая Россия"".

Деталі: Співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць.

За наявною інформацією спецслужби, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців"".

Загалом попри маніпуляції окупаційної влади російським організаторам вдалося забезпечити "явку" лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. При тому що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів.

Крім цього, за оперативною інформацією, після завершення голосування російські куратори згорнули масову паспортизацію мешканців ОРДЛО.

При цьому спецслужба нагадує, що у "наспіх" виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка у такому документі також не вказується. То ж видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

В СБУ вказують, що незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій.

СБУ також оприлюднила аудіодокази, як російські куратори вибудовували незаконну агітацію серед мешканців ОРДЛО.

Чому це важливо: У 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила заяву, що спрощена процедура надання Росією громадянства чималій кількості мешканців Донецької і Луганської областей є посяганням на суверенітет України та суперечить духу й цілям Мінських домовленостей. Нагадаємо, що Євросоюз не визнає такі паспорти і закликав інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.

Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, окупувавши півострів Крим та підтримуючи незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській області. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСБУ
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