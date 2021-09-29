СБУ обнаружила фальсификации на выборах в РФ. Массовая паспортизация ОРДЛО свернута

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, состоявшихся в сентябре 2021 года, и констатирует, что оккупанты свернули массовую паспортизацию жителей оккупированных территорий.

Источник: СБУ

Дословно: "По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали плебисцит, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия"".

Детали: Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест.

По имеющейся информации спецслужбы, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей"".

В целом несмотря на манипуляции оккупационных властей российским организаторам удалось обеспечить "явку" только в примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. При том что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов.

Кроме этого, по оперативной информации, после завершения голосования российские кураторы свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.

При этом спецслужба напоминает, что в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Таким образом выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

В СБУ указывают, что незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

СБУ также обнародовала аудиодоказательства, как российские кураторы выстраивали незаконную агитацию среди жителей ОРДЛО.

Почему это важно: В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласили заявление, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства большому количеству жителей Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей.

Напомним, что Евросоюз не признает такие паспорта и призвал другие страны-участницы ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.

Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области.