Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обнаружила фальсификации на выборах в РФ. Массовая паспортизация ОРДЛО свернута

Среда, 29 сентября 2021, 18:07
СБУ обнаружила фальсификации на выборах в РФ. Массовая паспортизация ОРДЛО свернута
скриншот с видео СБУ

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, состоявшихся в сентябре 2021 года, и констатирует, что оккупанты свернули массовую паспортизацию жителей оккупированных территорий.

Источник: СБУ

Дословно: "По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали плебисцит, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия"".

Детали: Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест.

По имеющейся информации спецслужбы, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей"".

В целом несмотря на манипуляции оккупационных властей российским организаторам удалось обеспечить "явку" только в примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. При том что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов.

Кроме этого, по оперативной информации, после завершения голосования российские кураторы свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.

При этом спецслужба напоминает, что в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Таким образом выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

В СБУ указывают, что незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

СБУ также обнародовала аудиодоказательства, как российские кураторы выстраивали незаконную агитацию среди жителей ОРДЛО.

Почему это важно: В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласили заявление, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства большому количеству жителей Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей.

Напомним, что Евросоюз не признает такие паспорта и призвал другие страны-участницы ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.

Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: