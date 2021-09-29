Тіло журналіста з Тернополя, якого шукали 2 місяці, весь час лежало у морзі з вимкненим холодильником

Тіло відомого тернопільського журналіста Ярослава Буяка, якого оголошували в розшук, два місяці пролежало у міському морзі з вимкненими холодильниками.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Два місяці рідні та друзі шукали 57-річного тернопільського журналіста.

Після невдалих спроб знайти Ярослава самотужки родичі вирішили звернутися в поліцію. Після цього журналіста оголосили у всеукраїнський розшук і почали шукати серед невпізнаних пацієнтів у лікарнях та трупів у моргах.

У тернопільській поліції розповідають, що ще раз перевірили, чи немає Буйка серед так званих невідомих у лікарнях та моргах. І кажуть, що всюди їх запевняли, що нікого схожого на зниклого журналіста не надходило.

Втім знайшли Ярослава Буяка лише після того, як за його пошуки взялися колеги: на наступний день після розголосу у ЗМІ. Виявилося, весь час впродовж пошуків журналіст був мертвим і від кінця липня його тіло просто лежало у морзі.

Рідні отримали тіло у невпізнаваному стані. Працівник моргу попередив родичів, що тіло Ярослава Буяка практично неможливо впізнати через гниття плоті.

За словами брата журналіста, холодильні камери в морзі не працювали, а працівник закладу лише при родичах включив холодильник із покійником.

Медики Тернопільської психоневрологічної лікарні, де, як виявилося, перебував на стаціонарному лікуванні журналіст, запевняють, що до моргу померлого привезли з усіма супровідними документами – на тілі була бірка із прізвищем, а в особистих речах – військовий квиток та телефон.

Керівник психоневрологічної лікарні Михайло Вовчук заявив, що Буяк помер після того, як просто впав уночі.

За його словами, працівники моргу не повідомили лікарню, в якій помер чоловік, що родичі не забрали його тіло.

Припускають, що плутанина вийшла через те, що Ярослав Буяк не вказав родичів, коли лягав у лікарню на лікування. Відтак працівники моргу завезли тіло чоловіка до холодильника, а довідка про смерть так і залишилась в установі.

Журналісти зазначають, що в морзі Тернополя залишається щонайменше ще одне тіло в такому ж жахливому стані, яке пролежало довший час

Родичі мають намір подати позов до суду на працівників лікарні, де лікувався журналіст, та моргу, де два місяці тримали тіло.