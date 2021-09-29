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Тело журналиста из Тернополя, которого разыскивали, пролежало 2 месяца в морге с выключенным холодильником

Среда, 29 сентября 2021, 19:06
Тело журналиста из Тернополя, которого разыскивали, пролежало 2 месяца в морге с выключенным холодильником
Ярослав Буяк. фото с сайта ТСН

Тело известного тернопольского журналиста Ярослава Буяка, которого объявляли в розыск, два месяца пролежало в городском морге с выключенными холодильниками.

Источник: Zaxid.net

Детали: Два месяца родные и друзья искали 57-летнего тернопольского журналиста.

После неудачных попыток найти Ярослава самостоятельно родственники решили обратиться в полицию. После этого журналиста объявили во всеукраинский розыск и начали искать среди неопознанных пациентов в больницах и трупов в моргах.

В тернопольской полиции убеждают, что еще раз проверили, нет ли Буяка среди так называемых неизвестных в больницах и моргах. И говорят, что везде их уверяли, что никого похожего на пропавшего журналиста не поступало.

В то же время нашли Ярослава Буяка только после того, как по его поиски взялись коллеги: на следующий день после огласки в СМИ. Оказалось, все время в течение поисков журналист был мертвым и с конца июля его тело просто лежало в морге.

Родные получили тело в неузнаваемом состоянии. Работник морга предупредил родственников, тело Ярослава Буяка практически невозможно узнать из-за гниения плоти.

По словам брата журналиста, холодильные камеры в морге не работали, а работник учреждения только при родственниках включил холодильник с покойником.

Медики Тернопольской психоневрологической больницы, где, как оказалось, находился на стационарном лечении журналист, уверяют, что в морг умершего привезли со всеми сопроводительными документами - на теле была бирка с фамилией, а в личных вещах - военный билет и телефон.

Руководитель психоневрологической больницы Михаил Вовчук заявил, что Буяк умер после того, как просто упал ночью.

По его словам, работники морга не уведомили больницу, в которой скончался человек, родственники не забрали его тело.

Предполагают, что путаница вышла из-за того, что Ярослав Буяк не указал родственников, когда ложился в больницу на лечение. Поэтому работники морга привезли тело мужчины в холодильник, а справка о смерти так и осталась в учреждении.

Журналисты отмечают, что в морге Тернополя остается минимум еще одно тело в таком же ужасном состоянии, которое пролежало длительное время.

Родственники намерены подать иск в суд на работников больницы, где лечился журналист, и морг, где два месяца держали тело.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернополь
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