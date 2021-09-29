Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стефанішина назвала новини про скасування безвізу інсинуаціями перед самітом Україна-ЄС

Середа, 29 вересня 2021, 20:10
фото: стефанішина у Facebook

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що новини про ймовірність скасування безвізового режиму для українців Євросоюзом є інсинуаціями напередодні саміту Україна-ЄС.

Про це вона сказала в коментарі каналу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішні новини свідчать ні про що інше аніж бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію перед самітом Україна ЄС" - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що звіт щодо безвізового режиму для балканських країн та країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня і цей звіт визнає, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму.

Також, за словами Стефанішиної, у цьому звіті говориться про те, що навпаки кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, а негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн.

"Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом Україна-ЄС і повністю можу спростувати інформацію про те, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму" - наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

У МЗС України заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Теми: безвізЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ четвер бойовики вбили військового з Дніпропетровщини

"Маленькі дрібниці та регламентна війна": Арахамія аргументував відставку спікера Ради

У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії

Новини 30 вересня: відставка Разумкова, союз Лукашенка та Путіна

На полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Нацгвардії

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня почне слухання у "морській справі" України проти Росії

Усі новини...
безвіз
Президент Німеччини заперечив загрозу скасування безвізу з ЄС для України, Молдови чи Балкан
Україна не отримувала від ЄС офіційних сигналів про загрозу скасування безвізу - МЗС
В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом з боку України та інших безвізових держав – ЗМІ
Останні новини
03:40
У США відтермінували шатдаун на два місяці
02:39
"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника
01:40
ЗМІ: Північна Корея випробувала нову зенітну ракету
00:40
В МОК почали розслідування щодо тренерів, що намагалися позбутися атлетки Тимановської
23:56
фотоУ четвер бойовики вбили військового з Дніпропетровщини
23:29
фото, відеоПонад 110 людей загинули під час заворушень у в'язниці Еквадору
22:57
Суд арештував ексміністра оборони Вірменії за звинуваченням в корупції
22:32
"Маленькі дрібниці та регламентна війна": Арахамія аргументував відставку спікера Ради
22:05
Новини економіки: тарифи на тепло, газові рекорди, США загрожує дефолт
21:53
У Молдові для щеплення від COVID надаватимуть оплачувані вихідні
Усі новини...