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Стефанишина назвала новости об отмене безвиза инсинуациями перед саммитом Украина-ЕС

Среда, 29 сентября 2021, 20:10
Стефанишина назвала новости об отмене безвиза инсинуациями перед саммитом Украина-ЕС
фото: стефанишина в Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что новости о вероятности отмены безвизового режима для украинцев Евросоюзом являються инсинуациями накануне саммита Украина-ЕС.

Об этом она сказала в комментарии каналу "Украина 24", сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшние новости свидетельствуют ни о чем другом чем о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию перед саммитом Украина-ЕС", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что отчет о безвизовом режиме для балканских стран и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа и этот отчет признает, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима.

Также, по словам Стефанишиной, в этом отчете говорится о том, что наоборот количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, а негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран.

"Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом Украина-ЕС и полностью могу опровергнуть информацию о том, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима" - отметила вице-премьер.

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, через серию злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребление Безвизовые. В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: безвизЕС
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