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"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів

Середа, 29 вересня 2021, 23:52
Баварія забила п'ять м'ячів Динамо у Лізі Чемпіонів
фото: twitter.com/FCBayern

У другому турі групового турніру Ліги Чемпіонів київське "Динамо" було розгромлене мюнхенською "Баварією" з рахунком 5:0.

Гра пройшла у середу 29 вересня у Мюнхені.

Дати бій мюнхенцям динамівці у цій зустрічі не зуміли. На 12-й хвилині "Баварія" повела e рахунку. У штрафному майданчику киян м`яч влучив у руку Сергію Сидорчуку, і суддя вказав на 11-ть метрів. З пенальті Роберт Левандовськи легко переграв Георгія Бущана - 1:0. До цього Бущан зумів видати сейв після удару головою польського форварда.

На 27-й хвилині "Баварія" подвоює рахунок. Дублем відзначився Левандовськи, котрий знову переграв Бущана - 2:0. За пару хвилин рахунок міг стати 3:0, але після удару Лероя Сане м`яч полетів у штангу воріт "Динамо". На 41-й хвилині кияни мали нагоду один гол відквитати, але удар Де Пени у верхній кут воріт відбив Мануль Нойєр.

У другому таймі "Баварія" грала з киянами як на тренуванні, розстрілюючи ворота "Динамо" з різних позицій. На 68-й Серж Гнабрі увійшов у штрафний майданчик і сильним ударом під поперечку воріт робить рахунок 3:0. На 74-й хвилині рахунок стає вже 4:0. Сане пробіг лівим флангом і дальнім ударом у верхній кут воріт забиває Бущану - 4:0. У "Динамо" пройшло кілька контратак, але усі вони були без завершального удару.

П`ятий гол у ворота "Динамо" залетів на 87-й хвилині. Ударом головою після пасу з флангу відзначився Ерік Чупо-Мотінг - 5:0.

За весь матч "Баварія" пробила 22 рази по воротах "Динамо", з них сім ударів у площину воріт. У команди Мірча Луческу шість ударів та два у площину воріт, що прийшлися ще на перший тайм.

В іншому матчі групи Е "Бенфіка" з рахунком 3:0 розгромила іспанську "Барселону". Після 2 турів "Баварія" з шістьма очками очолює групу. "Бенфіка" з чотирма балами йде на другій позиції. "Динамо" з одним очком посідає третій рядок та на четвертому місці "Барселона", в якої нуль балів.

Наступні два матчі "Динамо" у Лізі Чемпіонів проведе проти "Барселони".

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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