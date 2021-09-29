"Бавария" забила пять мячей "Динамо" в Лиге Чемпионов

Во втором туре группового турнира Лиги Чемпионов киевское "Динамо" было разгромлено мюнхенской "Баварией" со счетом 5:0.

Игра прошла в среду 29 сентября в Мюнхене.

Дать бой мюнхенцам динамовцы в этой встрече не сумели. На 12-й минуте "Бавария" повела в счете. В штрафной площадке киевлян мяч попал в руку Сергею Сидорчуку, и судья указал на 11 метров. С пенальти Роберт Левандовски легко обыграл Георгия Бущана – 1:0. До этого Бущан смог выдать сейв после удара головой польского форварда.

На 27-й минуте "Бавария" удваивает счет. Дублем отличился Левандовски, вновь переигравший Бущана - 2:0. Через пару минут счет мог стать 3:0, но после удара Лероя Сане мяч полетел в штангу ворот "Динамо". На 41-й минуте киевляне имели возможность один гол отбить, но удар Де Пены в верхний угол ворот отразил Мануль Нойер.

Во втором тайме "Бавария" играла с киевлянами как на тренировке, расстреливая ворота "Динамо" с разных позиций. На 68-й Серж Гнабри вошел в штрафную и сильным ударом под поперечину ворот делает счет 3:0. На 74-й минуте счет становится уже 4:0. Сане пробежал по левому флангу и дальним ударом в верхний угол ворот забивает Бущану - 4:0. У "Динамо" прошли несколько контратак, но все они были без заключительного удара.

Пятый гол в ворота "Динамо" залетел на 87-й минуте. Ударом головой после паса с фланга отличился Эрик Чупо-Мотинг – 5:0.

За весь матч "Бавария" пробила 22 раза по воротам "Динамо", из них семь ударов в створ ворот. У команды Мирча Луческу шесть ударов и два в створ ворот, которые пришлись еще на первый тайм.

В другом матче группы Е "Бенфика" со счетом 3:0 разгромила испанскую "Барселону". После 2 туров "Бавария" с шестью очками возглавляет группу. "Бенфика" с четырьмя баллами идет на второй позиции. "Динамо" с одним очком занимает третью строчку и на четвертом месте "Барселона", у которой ноль баллов.

Следующие два матча "Динамо" в Лиге Чемпионов проведет против "Барселоны".