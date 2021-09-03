Понад 25 людей загинули через повені в США

Понад 25 осіб загинули в в Нью-Йорку і на північному сході США через зливи та повені, викликані потужним ураганом "Іда".

Джерело: The Guardian з посиланням на Associated Press, BBC

Деталі: Як зазначається, повідомлялося про смертельні випадки і пошкодження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсільванії, Коннектикуті і Меріленді.

Зокрема, як відомо, щонайменше 12 людей загинули в Нью-Йорку, щонайменше вісім осіб – у Нью-Джерсі, три людини - в Пенсільванії. Одна людина загинула в Меріленді.

За словами офіційних осіб, багато з загиблих опинилися в пастці в підвальних приміщеннях, наповнених водою.

BBC пише, що щонайменше 41 людина загинула через "Іду".

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