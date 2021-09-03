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Понад 25 людей загинули через повені в США

П'ятниця, 3 вересня 2021, 00:38
Stephanie Keith for The New York Times

Понад 25 осіб загинули в в Нью-Йорку і на північному сході США через зливи та повені, викликані потужним ураганом "Іда".

Джерело: The Guardian  з посиланням на Associated Press, BBC

Деталі: Як зазначається, повідомлялося про смертельні випадки і пошкодження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсільванії, Коннектикуті і Меріленді.

Зокрема, як відомо, щонайменше 12 людей загинули в Нью-Йорку, щонайменше вісім осіб – у Нью-Джерсі, три людини - в Пенсільванії. Одна людина загинула в Меріленді.

За словами офіційних осіб, багато з загиблих опинилися  в пастці в підвальних приміщеннях, наповнених водою.

BBC пише, що щонайменше 41 людина загинула через "Іду". 

Передісторія:

  • 30 серпня США накрив ураган "Іда".
  • "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
  • "Іда" стала причиною першої повені в історії Нью-Йорка, викликавши сильний дощ, який затопив лінії метро і вулиці. У місті оголосили надзвичайний стан.
  • Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан.

Теми: СШАстихійне лихо


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