У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило місії компанії Virgin Galactic – управління розслідує, як недавній космічний політ мільярдера Річарда Бренсона, засновника VG, змінив курс під час набору висоти.

Джерело: BBС, офіційний представник Virgin Galactic у TechCrunch

Деталі: Як зазначається, "Virgin Galactic не може повернути космічний корабель SpaceShipTwo в політ до тих пір, поки FAA не схвалить остаточний звіт про розслідування події або не з'ясує, що проблеми, пов'язані з подією, не впливають на громадську безпеку".

Офіційний представник VG повідомив TechCrunch, що компанія працює з FAA для вирішення цієї проблеми.

Раніше журнал New Yorker повідомив, що апарат SpaceShipTwo, або Unity, якийсь час летів за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору. Компанія Бренсона оскаржує опис подій, наведених New Yorker.

Компанія заявила, що її пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті і зробили необхідні дії, щоб зробити безпечний підйом в космос і повернутися на Землю. Представник компанії сказав BBC, що "хоча кінцева траєкторія польоту відхилялася від нашого початкового плану, це була контрольована і навмисна траєкторія польоту, яка дозволила Unity успішно досягти космосу і благополучно приземлитися на нашому космодромі в Нью-Мексико".

На кінець вересня або початок жовтня був запланований наступний політ Unity, але, як пише BBC, "тепер потрібно дочекатися результатів розслідування FAA".

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