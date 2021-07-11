Мільярдер Бренсон злітав у космос
Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.
Джерело: Virgin Galactic, Space.com
Деталі: Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.
Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.
Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Пізніше він від'єднався від літака-носія.
Richard Branson lifted off to space today on #Unity22 Virgin Galactic, marking a historic spaceflight https://t.co/JnnHUZpagi pic.twitter.com/4tCjy2UQyj— CBS News (@CBSNews) July 11, 2021
Після цього корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США (80 км).
Через кілька хвилин він почав знижуватися.
Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години.
Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021
Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака.
Як повідомляє Space.com, окрім Бренсона, пасажирами були віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв’язків з урядом і досліджень Сіріша Бандла, провідний інженер з експлуатації Virgin Galactic Колін Беннет, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес.
WATCH: The Virgin Galactic VSS Unity separates from the carrier aircraft and heads for space ▶️ https://t.co/PcrbJY3YOB pic.twitter.com/FzEdQ8kevL— Bloomberg (@business) July 11, 2021
Пілотували Unity Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу та Келлі Латімер були пілотами літака-носія VMS Eve.
The #Unity22 crew floating in zero gravity. Watch the flight at https://t.co/5UalYT7Hjb. @richardbranson pic.twitter.com/4DhVQHF97O— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021
Що передувало: У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона. Blue Origin запустить екіпаж 20 липня.