Мільярдер Бренсон злітав у космос

Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Джерело: Virgin Galactic, Space.com

Деталі: Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.

Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.

Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Пізніше він від'єднався від літака-носія.

Richard Branson lifted off to space today on #Unity22 Virgin Galactic, marking a historic spaceflight https://t.co/JnnHUZpagi pic.twitter.com/4tCjy2UQyj — CBS News (@CBSNews) July 11, 2021

Після цього корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США (80 км).

Через кілька хвилин він почав знижуватися.

Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години.

Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака.

Як повідомляє Space.com, окрім Бренсона, пасажирами були віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв’язків з урядом і досліджень Сіріша Бандла, провідний інженер з експлуатації Virgin Galactic Колін Беннет, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес.

WATCH: The Virgin Galactic VSS Unity separates from the carrier aircraft and heads for space ▶️ https://t.co/PcrbJY3YOB pic.twitter.com/FzEdQ8kevL — Bloomberg (@business) July 11, 2021

Пілотували Unity Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу та Келлі Латімер були пілотами літака-носія VMS Eve.

Що передувало: У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона. Blue Origin запустить екіпаж 20 липня.