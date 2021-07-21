Борис Філатов – про політ у космос, знайомство з Бренсоном, та тисячі доларів на космічні подорожі

Когда раньше в Украине говорили о космосе и политике, на ум приходила только одна фамилия – Черновецкий.



Эта традиция была навсегда разрушена 11 июля 2021 года, когда американский миллиардер Ричард Брэнсон совершил долгожданный полет в космос на своем Virgin Galactic.

В тот момент, когда двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two поднял в атмосферу челнок с миллиардером, словосочетание "мэр-космонавт" обрело в Украине не только метафорический, но и буквальный смысл.

Оказалось, что в списке космотуристов, которых вот уже совсем скоро корабль Брэнсона поднимет в неба голубую синеву, под номером 146 числится мэр украинского города Днепр Борис Филатов.

Так случилось не потому, что Днепр называют космической столицей Украины, а потому, что еще в 2009 году Филатов приобрел билет на полет Virgin Galactic.

"Кто из пацанов, живущих в Днепре, не мечтал стать космонавтом? А тут подвернулась такая возможность", – объясняет свою довольно крупную трату мэр Филатов.

Учитывая такие неожиданные обстоятельства, "Украинская правда" решила записать интервью с Борисом Филатовым на тему космоса. Это разговор не о политике или местном самоуправлении.

Мы решили его расспросить, как продавались билеты в космос, сколько это стоит, как идет подготовка к полету, да и вообще – как Брэнсону удалось убедить сотни людей по всему миру вложиться в его во всех смыслах космический проект.

Реклама:

Zoom-конференция с Брэнсоном после его полета

– У вас состоялся звонок с Брэнсоном. Расскажите, пожалуйста, как это происходило, кто участвовал, и вообще был ли это личный разговор?

– Нет, личного не было, нас там очень много.

В ней принимали участие будущие астронавты. Со стороны Virgin Galactic принимал участие Ричард, коммерческий директор, принимала участие менеджер по связям Джемма (Gemma Vigor), которая нас ведет все эти годы и Клер, ее помощница. Джемма сказала: "ребят, я беременна, и теперь Клер вместо меня будет вами заниматься" и попрощалась.

– Летите без меня, да?

– Да. (Смеется) По-хорошему, в домашней обстановке все прошло.

То есть, смысл в чем? У нас же давняя история, мы общаемся в закрытых ветках. У нас есть на сайте Virgin Galactic закрытая страница, у каждого есть доступ, и мы там все переписываемся. Мы знаем друг друга все по отдельности 10 лет.

Вопросы, в принципе, были у всех одинаковые. Первый – когда же мы летим и по какому принципу? Ну, сначала оргвопросы. Что говорит Ричард и компания.

Полет Ричарда был в тестовом режиме. Для того, чтобы программа вышла на коммерческую линию, надо провести еще два тестовых полета до конца этого лета. Далее включается уже коммерческая история.

Лететь мы будем все в порядке купленных билетов. Там народ спрашивал – а кто с кем будет лететь? Ответили просто: у меня номер 146, я буду лететь, условно, с 145-м и 147-м. Логика такая.

Коммерческие полеты начнутся не раньше начала 2022 года. Сейчас будет два тестовых полета, дальше начнется подготовка. Потом нам надо будет перед полетом пройти медицинское освидетельствование, плюс подписать кучу разных бумаг – я так понимаю, отказы от претензий и прочее. И за полгода каждого из нас предупредят о том, когда будет подходить наша очередь.

Реклама:

– А ваша очередь примерно когда будет? Вы 146-й.

– Посчитать очень тяжело, я объясню почему. Челнок берет 6 пассажиров. Ну, посчитайте, 146 разделить на 6 – в принципе, это не так и долго. Вообще-то запуск планируют чуть ли не еженедельно, когда это все встанет на рельсы.

Но никто не говорит точно, потому что очень много зависит от погоды. Даже Ричарду, если вы видели, на полтора часа перенесли вылет. Вылеты могут идти, скажем так, в быстрой последовательности, а могут поменяться погодные условия и они будут отложены.

За полгода нас предупреждают, мы должны подписать документы, пройти медосмотр и явиться на космодром, который сделал Ричард, за три дня до вылета и сидеть ждать у моря погоды.

– То есть никакой особой подготовки не будет?

– По подготовке ситуация какая. Ричард же тоже не совсем, скажем так, космонавт и не молодой человек. Ему 71 год. Мы подходили подготовку в Пенсильвании, там есть обучающий центр NASA.

У меня есть "золотые крылья", так называемые. Я прошёл базовую подготовку астронавта. То есть нам много интересного рассказывали...

"Золотые крылья" Бориса Филатова Фото: facebook Boris Filatov

– Это когда было?

– Это был 13-й год.

– Тогда, когда купили билет?

– Билет я купил в 2009-м году, в сентябре, по-моему. А подготовку я проходил летом 13-го года.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? УП треба підтримати!, бо інакше ви залишитесь з олігархами сам на сам. Влада буде вас дурити, а ви не зможете розібратись, де і як. УП робить те, що вам дуже важливо (докопується до правди), але на що у вас немає часу і можливостей. Роман Романюк, політичний оглядач УП Приєднатись

"Среди украинцев есть билет еще у Пальчевского"

– Что включала в себя подготовка?

– Нас запускали по кривой Кеплера (симуляция невесомости внутри самолета или тренажера , который летит по резкой параболической траектории – УП). Это такой большой Боинг, который делает симуляцию полета. У него специально стоят электромагнитные нагнетатели в двигателе, чтобы не сорвало подачу топлива, и он как бы делает бочку. Ты на 40 где-то секунд зависаешь в невесомости. Такой же самолет есть у русских, только, по-моему, ИЛ-76-й, в Звездном городке.

Потом нас учили на центрифуге "Феникс". Но чем американская центрифуга отличается от той, что в Звездном городке? Она позволяет полностью симулировать профиль полета, на который ты идешь. То есть они, как бы, понимают, как будет действовать наш космический челнок, и ты как в аттракционе: у тебя картинка, экран, панель приборов. Условия, приближенные к реальным.

Была теоретическая подготовка, читали нам лекции по технике безопасности. Что говорят специалисты NASA? По большему счету, в космос может полететь условно здоровый человек. Ну, понятно, без каких-то проблем с сердечно-сосудистой системой, позвоночником и все остальное. Беременные, понятно, не могут летать, диабетики и прочее.

Но сама подготовка, которая была у нас, и та, которая была в советские времена – очень разные.

У нас все считают еще с советских времен, что космонавты это какие-то, скажем так, особые люди.

Над советскими космонавтами тупо издевались, как над подопытными животными. Подготовка, когдп людей крутили солнышком или проверяли вестибулярный аппарат, или держали их в каких-то бочках с холодной водой – такого в NASA никогда не практиковалось.

Понятно, что астронавты все здоровые, спортивные ребята, все летчики-испытатели. Поэтому условно здоровый человек может лететь в космос. Если вы посмотрите, с тем же самым Безосом полетела бабушка 82 года.

Тем более, что нам же ничего не надо делать, мы летим, как обезьянки. Нас просто сажают в челнок, выводят в космос, мы там все посмотрели и нас вернули. То есть, не надо делать никаких манипуляций, ничего нажимать и т. д.

Плюс, естественно, самая основная проблема – это перегрузки, так называемые g-force. Инженеры Virgin разрабатывают специальные кресла, которые компенсируют g-force и вроде бы еще Ричард в разговоре сказал, что было не очень приятно, но он думал, что будет хуже. Вот как-то так.

Реклама:

– На этой конференции, в которой вы участвовали, еще кто-то из Украины был?

– Нет. Там же анонимная история. Но, насколько знаю, среди украинцев есть билет еще у Пальчевского. Был же какой-то скандал еще давно, когда Пальчевский вылез, и начал орать, что он первый космический турист. А я тоже вышел и сказал, что он украл у меня это "почетное звание".

Потом мы с ним встречались еще до политики. Я ему говорю: "Андрей Иванович, зачем ты это сказал?".

Он говорит: "Да, я пошутил, и вообще, как бы у меня есть билет, он где-то там между 300-м и 400-м местом. Но я вот не знаю, лететь, наверное, не буду, потому что как-то страшно".

"Я заплатил 175 тысяч"

– После того, как начались тестовые полеты, ваш билет подорожал?

– А он же не дорожает. Я вам объясню – место зависит от того, сколько ты заплатил. То есть, грубо говоря, когда это все начиналось, было несколько опций.

Если ты платишь 200 тысяч долларов – заходишь в первую сотню, если платишь 175 – заходишь между 100 и 200 местами, а если платишь половину, заходишь между 200 и 300, а если платишь, грубо говоря, четвертую часть, я так понимаю, что Пальчевский так заплатил, то тогда ты заходишь после 400.

Я заплатил 175 тысяч и меня вставили между 100-м и 200-м. То есть он не дорожает, он зафиксирован в цене.

Борис Филатов готовится к полету в космос Фото: Instagram Бориса Филатова

– И сейчас ничего не поменялось?

– Сейчас Ричард говорит, что повалил народ. Но очередь закрыта же.

Продано около 600 билетов, но компания не говорит, сколько точно. И продажи закрыты. И в связи с тем, что успешный был полет, народ побежал.

Но, естественно, Брэнсон ничего не комментирует, потому что это коммерческая политика компании. Он говорит: ребята, все подробности юридические вам расскажут Джемма, Клер и коммерческий директор, а я типа буду рассказывать о своих впечатлениях.

И поэтому сейчас они сидят и думают, как им продолжить продажу билетов и что делать с ценой. Но, естественно, компания это не обсуждает с нами. То есть мы, как бы, зафиксированы, а все остальные будут дороже, дешевле – это компания решает.

Реклама:

– А как вас вообще занесло в космонавты?

– Я всегда был экстремалом. Я на мотоцикле проехал 65 стран мира за рулем лично – весь Ближний восток, даже Сирию. Я увлекаюсь глубоководным дайвингом, причем серьезно. Два или три раза чуть не погиб, реально чуть не утонул.

То есть это такая адреналиновая история. Я уже к 2009-му году испытал, скажем так, любые развлечения. Думаю, почему бы не полететь в космос?

А с другой стороны, история очень простая. Мы – Днепр, у нас в генотипе зашито – космическая столица. Кто из пацанов, живущих в Днепре, не мечтал стать космонавтом? А тут подвернулась такая возможность!

– Но все равно, 2009-й год. Это не казалось какой-то аферой – выложить 175 тысяч за полет в космос на не созданном еще корабле?

– Да, я об этом писал, мы – первые, кто поверили Ричарду. При чем в 2014 году у всех опустились руки, когда челнок разбился (в октябре 2014-го ракетоплан Virgin Galactic SpaceShipTwo разбился во время испытательного полета – УП).

Там пилот перевел оперение раньше, чем положено, в другое положение, и все – они вошли в пике и разбились. Один пилот насмерть, второй остался инвалидом.

По большему счету, мы должны были лететь еще в 2012 году. Но это все время откладывалось, а потом, когда произошла катастрофа, вся эта история вообще чуть ли не накрылась медным тазом.

Еще в чем была проблема? Американское правительство никогда не давало лицензию на коммерческие полеты в космос. Никто не понимал, как это юридически регулируется.

А почему не казалось это аферой? Я вам объясню. У меня логика очень простая. Я на самом деле интересуюсь давно историей авиации, космоса, я писал об этом. То, что сделал Ричард вместе с Рутаном (аэрокосмический конструктор – УП), они, в принципе, ничего не придумали нового. Еще в 60-е годы прошлого столетия летал ракетоплан Х-15, который сбрасывали с бомбардировщика Б-52.

Понятно, что там был другой двигатель, не твердотопливный, не было изменяемого оперения, но принцип был тот же. Американцы тогда уже летали и тогда уже была такая возможность.

Даже Нил Армстронг, который вышел на Луну, летал на Х-15. Но потом Майкл Адамс разбился, я не помню, по-моему, в 68-м или в 69-м году, и эту программу закрыли как бесперспективную.

Ричард с Рутаном ее возобновили. Понятно, что на других принципах – с использованием композитных материалов, с двухфюзеляжным самолетом, но они возобновили программу, которая в 60-е годы прошлого столетия работала.

Реклама:

"Люди заплатили деньги в 2009-м году. Ричарду нужно было постоянно удерживать это комьюнити"

– Вы говорите, что Zoom-встреча была анонимной. А вообще, существует какое-то комьюнити космонавтов? Вы с кем-то познакомились?

– Смотрите, у нас было до всех этих историй, когда я ездил обучаться, комьюнити. Более того, вы же понимаете, что люди заплатили деньги в 2009-м году, а первый полет произошел в 21-м.

То есть это комьюнити нужно было Ричарду удерживать. И он постоянно нам организовывал какие-то ивенты. То на воздушных шарах нас запускали, то он приглашал всех к себе домой на виллу.

Борис Филатов и Ричард Брэнсон Фото: facebook Boris Filatov

– Вы были на его вилле?

– Нет, на виллу не ездил. Я ездил на ивент. Он все время нас подтягивал на какие-то мероприятия. Но, понятно, что все это происходило в США.

Я два или три раза ездил. Например, мы ездили в Национальный аэрокосмический музей в Вашингтоне – у нас была закрытая тусовка. В силу занятости, работы и географической удаленности, понятно, что я в этом часто принимать участия не могу. Но, условно, раз в три месяца мне приходило приглашение.

– И Брэнсон тоже участие принимал в ивентах?

– Конечно, везде со всеми ходил, чокался шампанским, очень позитивный человек. Я не могу сказать, что мы друзья, но мы лично представлены.

То, что он меня, допустим, идентифицирует и узнает, это бесспорно.

Он эту компашку и удержал за счет личной харизмы. Потому что люди заплатили в 2010-м году по 200 тысяч и уже давно бы разбежались. То есть не было такого, что вы заплатили деньги и до свидания. Постоянно такая коммуникация присутствовала.

– Напоследок такой вопрос: что после космоса? На мотоцикле вы объездили полмира, ныряли в глубины, летите в космос. А что дальше?

– Вот это хороший вопрос. Я себе часто его задаю и не знаю, как на него ответить. На этот вопрос у меня нет ответа. Ну, посмотрим, жизнь покажет.

Роман Романюк, Роман Кравец, УП