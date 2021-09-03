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Вантажівка у фонтані на Печерську: на водія склали постанову

П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:37
Вантажівка у фонтані на Печерську: на водія склали постанову
Фото Ельдара Сарахмана, УП

На водія вантажного автомобіля, який пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі у Києві, склали постанову про порушення правил дорожнього руху.

Джерело: речник поліції Печерського району Оксана Тищенко у коментарі "Українській правді", джерела УП в поліції

Пряма мова Тищенко: "Водія не затримували. На чоловіка патрульні склали постанову про порушення Правил дорожнього року (за проїзд по пішохідній зоні). Слідчо-оперативна група виїжджала, бо було звернення, проводиться перевірка. Відомості до ЄРДР за цим фактом наразі не внесені".  

Деталі: За даними джерел "Української правди" у поліції, справу за цим фактом найімовірніше не відкриватимуть, оскільки у правоохоронців просто немає підстав для кримінального провадження.

Співрозмовник УП підкреслив, що на площі не було ніяких обмежувальних чи попереджувальних знаків, що там фонтан, також, за його словами, на цій площі є охорона, яка мала би слідкувати за порядком.

Варто зазначити, що за ПДР, в'їзд транспорту у пішохідну зону дозволяється, якщо він обслуговує громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні. А за словами мера Києва Віталія Кличка, "водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ" на площі.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Печерської РДА щодо того, чому на площі не були встановлені обмежувальні півкулі чи стовпчики, чи попереджувальні знаки, і чи будуть їх встановлювати після такого інциденту. А також щодо того, коли і за чиї кошти відновлять фонтан.  

Передісторія: 

  • 2 вересня вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в руйнації щойно відкритого фонтану на Арсенальній площі винен водій вантажівки, хоча жодних застережень для водіїв там не було помітно. 

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївДТП
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