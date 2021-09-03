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Буревій "Іда" у США забрав життя майже 50 людей

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:30
Буревій Іда у США забрав життя майже 50 людей
фото: користувачі Twitter

Через зливи та повені, які викликав буревій "Іда" на північному сході США, 1 та 2 вересня загинули щонайменше 46 осіб.

Джерело: DW

Деталі: Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що жертвами буревію стали як мінімум 23 особи.

У Нью-Йорку, за даними місцевої поліції, загинули щонайменше 13 осіб, при цьому 11 з них втопилися у підвальних квартирах.

У Пенсильванії загинули 5-ро осіб. На одну людину впало дерево, а ще один чоловік втопився у власному автомобілі, намагаючись допомогти вибратися назовні дружині.

У Коннектикуті поліцейський загинув, коли його службовий автомобіль накрила вода. Ще одна особа стала жертвою урагану в Меріленді.

Передісторія:

  • 30 серпня США накрив ураган "Іда".
  • "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
  • "Іда" стала причиною першої повені в історії Нью-Йорка, викликавши сильний дощ, який затопив лінії метро і вулиці. У місті оголосили надзвичайний стан.
  • Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАпогода
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