Буревій "Іда" у США забрав життя майже 50 людей

Через зливи та повені, які викликав буревій "Іда" на північному сході США, 1 та 2 вересня загинули щонайменше 46 осіб.

Джерело: DW

Деталі: Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що жертвами буревію стали як мінімум 23 особи.

У Нью-Йорку, за даними місцевої поліції, загинули щонайменше 13 осіб, при цьому 11 з них втопилися у підвальних квартирах.

У Пенсильванії загинули 5-ро осіб. На одну людину впало дерево, а ще один чоловік втопився у власному автомобілі, намагаючись допомогти вибратися назовні дружині.

У Коннектикуті поліцейський загинув, коли його службовий автомобіль накрила вода. Ще одна особа стала жертвою урагану в Меріленді.

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