Буревій "Іда" у США забрав життя майже 50 людей
П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:30
Через зливи та повені, які викликав буревій "Іда" на північному сході США, 1 та 2 вересня загинули щонайменше 46 осіб.
Джерело: DW
Деталі: Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що жертвами буревію стали як мінімум 23 особи.
У Нью-Йорку, за даними місцевої поліції, загинули щонайменше 13 осіб, при цьому 11 з них втопилися у підвальних квартирах.
У Пенсильванії загинули 5-ро осіб. На одну людину впало дерево, а ще один чоловік втопився у власному автомобілі, намагаючись допомогти вибратися назовні дружині.
У Коннектикуті поліцейський загинув, коли його службовий автомобіль накрила вода. Ще одна особа стала жертвою урагану в Меріленді.
Передісторія:
- 30 серпня США накрив ураган "Іда".
- "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
- "Іда" стала причиною першої повені в історії Нью-Йорка, викликавши сильний дощ, який затопив лінії метро і вулиці. У місті оголосили надзвичайний стан.
- Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан.