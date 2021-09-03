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На Будинку профспілок повісили банер із рекламою Мураєва й каналу "Наш"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 16:13
На Будинку профспілок повісили банер із рекламою Мураєва й каналу Наш
radiosvoboda.org

На Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві 3 вересня розмістили банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва і його телеканалу "Наш".

Джерело: "Радіо Свобода" і Національний музей Революції Гідності

Деталі: На банері на тлі карти України написано "Тут наша земля".

 
На Будинку профспілок вивісили банер із Євгенієм Мураєвим і рекламою каналу "Наш"
Фото "Радіо Свобода"

Хто і з якою метою розмістив банер – наразі невідомо.

У Федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, ситуацію поки що не коментували. 

Натомість Національний музей Революції Гідності обурився у Facebook: "З великого банера на Майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає ексрегіонал, який голосував за "Диктаторські закони" 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову".

"Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не ЇХНЯ (ідейних прибічників таких, як Мураєв), але НАША – українська – земля", – заявили у музеї Революції гідності.

Там звернулися до Федерації профспілок, Київради, Київської міської держадміністрації та Управління з питань реклами КМДА: "Сподіваємося, що зневага до мільйонів українців, які відстояли Україну на Майдані, провисить недовго".

Цьому передувало: 2 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал "Наш" і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в ефірі.

Довідка: Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв є лідером політичної партії "Наші", що має проросійські погляди. 

Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя". 

У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя". 

У листопаді 2018 року він створив телеканал "Наш".

У Будинку профспілок під час масових протестів 2013-2014 років розміщувався штаб Євромайдану. 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками у ньому була пожежа, загинули двоє людей. Будівля стала одним із символів революції.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївМураєвтелебаченняісторіяЄвромайдан
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