Мураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам

Підозрюваний у державній зраді проросійський політик Євгеній Мураєв повідомив, що працює в Китаї.

Джерело: проросійський "політолог" і пропагандист, підозрюваний у державній зраді Олександр Лазарєв

Деталі: З інтерв'ю стало відомо, що Мураєв із сім'єю живе в Пекіні.

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Розмову Мураєв почав з того, що президент Володимир Зеленський "за жодних обставин не збирається закінчувати війну".

Зниклих зі свого оточення політик збирається "шукати після падіння режиму Зеленського".

Мураєв не розповів, як покинув Україну, щоб "не нашкодити людям, які йому допомогли". Також він допоміг виїхати з України Лазарєву.

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Також колишній депутат Ради кілька разів згадував Росію, з якою "у нас багатовікова історія в рамках єдиної держави". Війну він назвав "поганими відносини між країнами", а українців і росіян "не чужим народом". Також деякий час був приділений "недотриманню Україною Мінських домовленостей".

Невідомо, скільки Мураєв живе у Китаї, але співрозмовники обговорювали "вивчення китайської мови за три роки". За даними джерел УП, Мураєв виїхав з України у травні 2022 року.

У вересні 2022 року знімальна група "Української правди" зафільмувала родину Мураєва у Відні.

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Що передувало: Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва в Києві.

Британське МЗС заявляло, що Кремль розглядав Мураєва як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України. Сам Мураєв називав це "дурницями".

У березні 2024 року Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь держави-агресора Росії.