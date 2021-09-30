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Україна – 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID

Четвер, 30 вересня 2021, 06:26
Фото: Getty

За добу 28 вересня у світі діагностували понад 485 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 123 тисячі, у Британії – понад 36 тисяч та Туреччині – понад 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу займає 14 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 8 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Румунія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 210 856 434 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 787 483 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 28 вересня в Україні зафіксували 9 666 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 217 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 855 осіб, одужала 3 281 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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