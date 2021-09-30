Украина – 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

За сутки 28 сентября в мире диагностировали более 485 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В частности, в США зафиксировали более 123 000, в Великобритании - более 36 000 и Турции - более 29 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 14 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 8 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертностью от коронавируса – Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии вылечились от недуга 210 856 434 лица. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 787 483 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 28 сентября в Украине зафиксировали 9 666 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 217 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 855 человек, выздоровел 3 281 человек.