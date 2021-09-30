Литва почала встановлювати на кордоні з Білоруссю паркан з колючим дротом

Литва почала будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті литовського уряду.

Перший етап робіт почався на ділянці кордону біля курортного міста Друскінінкай, підготовча робота ведеться і на інших ділянках.

"Після встановлення дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнеться встановлення сегментів огорожі. Планується, що перші сегменти будуть доставлені до кордону в жовтні, а етап будівництва пройде в листопаді і грудні", - йдеться в заяві.

Перший етап передбачає встановлення фізичного бар'єра на ділянці кордону протяжністю близько 100 кілометрів до кінця квітня наступного року. Загальна висота огорожі складе приблизно 4 метри.

На другому етапі побудують бар'єр протяжністю близько 400 км, ці роботи мають намір виконати роботи до вересня наступного року. Будівництво буде коштувати до 152 мільйонів євро.

Нагадаємо, Україна доставила Литві третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.