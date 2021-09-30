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Литва начала устанавливать на границе с Беларусью забор с колючей проволокой

Четверг, 30 сентября 2021, 09:54

Литва начала строительство забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте литовского правительства.

Первый этап работ начался на участке границы возле курортного города Друскининкай, подготовительная работа ведется и на других участках.

"После установления проволоки на наиболее важных участках границы начнется установка сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре, а этап строительства пройдет в ноябре и декабре", - говорится в заявлении.

Первый этап предусматривает установление физического барьера на участке границы протяженностью около 100 километров до конца апреля следующего года. Общая высота ограждения составит примерно 4 метра.

На втором этапе построят барьер протяженностью около 400 км, эти работы намерены выполнить работы до сентября следующего года. Строительство будет стоить до 152 миллионов евро.

Напомним, Украина доставила Литве третью и последнюю часть гуманитарной помощи для потребностей безопасности балтийского государства.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Руководство Литвы называет потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Темы: ЛитваБеларусьЕСмиграция
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