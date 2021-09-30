Разумков: У мене є команда людей, які готові працювати на користь держави

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що є велика кількість народних депутатів, яких він вважає своєю командою, але відмовився говорити, чи створюватиме власну групу у парламенті у випадку відставки.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я як Дмитро Разумков сьогодні у відставку не збираюся. Поки що формальних підстав для цього немає. Але якщо буде прийняте таке рішення, я дійсно залишуся в політиці, мені це подобається (...).

Так, у мене є команда. В мене є велика кількість народних депутатів, яких я щиро вважаю командою. І не лише своєю командою. В першу чергу навіть не своєю командою, а командою України. Людей, які дійсно готові працювати на користь нашої держави".

Деталі: Разумков уточнив, що він як голова Верховної Ради є позафракційним – тож у разі відставки спершу не належатиме до жодної фракції. "А далі подивимося", – додав він.

Разумков каже, що участь у політиці дозволяє "змінювати ситуацію в країні" і "це завжди командна гра".

На запитання, чи буде він координувати якусь групу всередині "Слуги народу" в разі відставки, Разумков відповів, що це "надто гіпотетичне питання".

"Якщо ми говоримо про якесь майбутнє, я думаю, що будь-який народний депутат, який сьогодні працює в стінах Верховної Ради, він хотів би мати якесь майбутнє. Хтось пов’язує його з державною службою, хтось пов’язує його з обраними посадами, хтось його пов’язує з власним політичним майбутнім, хтось пов’язує з групами, не групами, партіями, не партіями", – зазначив спікер.