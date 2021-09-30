Разумков: У меня есть команда людей, которые готовы работать на пользу государства

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что есть большое количество народных депутатов, которых он считает своей командой, но отказался говорить, будет ли создавать собственную группу в парламенте в случае отставки.

Источник: Разумков в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я как Дмитрий Разумков сегодня в отставку не собираюсь. Пока формальных оснований для этого нет. Но если будет принято такое решение, я действительно останусь в политике, мне это нравится (...).

Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства".

Детали: Разумков уточнил, что он как глава Верховной Рады является внефракционным – поэтому в случае отставки сначала не будет входить ни в какую фракцию. "А дальше посмотрим", – добавил он.

Разумков говорит, что участие в политике позволяет "менять ситуацию в стране" и "это всегда командная игра".

На вопрос, будет ли он координировать какую-то группу внутри "Слуги народа" в случае отставки, Разумков ответил, что это "слишком гипотетический вопрос".

"Если мы говорим о каком-то будущем, я думаю, что любой народный депутат, который сегодня работает в стенах Верховной Рады, он хотел бы иметь какое-то будущее. Кто-то связывает его с государственной службой, кто-то связывает его с выборными должностями, кто-то его связывает со своим политическим будущим, кто-то связывает с группами, не группами, партиями, не партиями", – отметил спикер.