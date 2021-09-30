Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков: У меня есть команда людей, которые готовы работать на пользу государства

Четверг, 30 сентября 2021, 10:22
Разумков: У меня есть команда людей, которые готовы работать на пользу государства
Дмитрий Разумков, фото Назария Мазилюка, УП

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что есть большое количество народных депутатов, которых он считает своей командой, но отказался говорить, будет ли создавать собственную группу в парламенте в случае отставки.

Источник: Разумков в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я как Дмитрий Разумков сегодня в отставку не собираюсь. Пока формальных оснований для этого нет. Но если будет принято такое решение, я действительно останусь в политике, мне это нравится (...).

Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства".

Детали: Разумков уточнил, что он как глава Верховной Рады является внефракционным – поэтому в случае отставки сначала не будет входить ни в какую фракцию. "А дальше посмотрим", – добавил он.

Разумков говорит, что участие в политике позволяет "менять ситуацию в стране" и "это всегда командная игра".

На вопрос, будет ли он координировать какую-то группу внутри "Слуги народа" в случае отставки, Разумков ответил, что это "слишком гипотетический вопрос".

"Если мы говорим о каком-то будущем, я думаю, что любой народный депутат, который сегодня работает в стенах Верховной Рады, он хотел бы иметь какое-то будущее. Кто-то связывает его с государственной службой, кто-то связывает его с выборными должностями, кто-то его связывает со своим политическим будущим, кто-то связывает с группами, не группами, партиями, не партиями", – отметил спикер.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: