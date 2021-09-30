Із 1 жовтня водіям треба вмикати фари за містом

Із 1 жовтня до 1 травня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, аби їх було видно навіть за поганої погоди.

Джерело: нагадування Міністерства внутрішніх справ у Twitter

Дослівно: "Нагадуємо, що найближчі 7 місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні у конструкції транспортного засобу – вмикайте ближнє світло фар".

Нагадаємо: В холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Відповідний обов’язок водія у період з 1 жовтня до 1 травня передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених Кабінетом міністрів 10.10.2001.