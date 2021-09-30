Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

С 1 октября водителям надо включать фары за городом

Четверг, 30 сентября 2021, 10:50
Фото МВД

С 1 октября по 1 мая водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, чтобы их было видно даже в плохую погоду.

Источник: напоминание Министерства внутренних дел в Twitter

Дословно: "Напоминаем, что ближайшие 7 месяцев водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции транспортного средства – включайте ближний свет фар".

Напомним: В холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Соответствующая обязанность водителя в период с 1 октября по 1 мая предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных Кабинетом министров 10.10.2001.

Темы: дорогиавто
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео"Марш за Киев": под КГГА с требованиями идут 18 колонн

Зеленский сказал, в чем "большая ошибка" Разумкова

"Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

видеоЗеленский оценил на 3+ работу "слуг" за два года

МИД Грузии: стратегическое партнерство стран не может быть в заложниках у Саакашвили

фото, видеоЗеленский приехал в Трускавец

Все новости...
дороги
На мосту Метро в Киеве на несколько дней ограничат движение
На эстакаде Южного моста в Киеве на 2,5 месяца ограничат движение
Еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД появились на украинских дорогах
Последние новости
17:43
Спикера парламента Грузии оштрафуют за нарушение в день выборов
17:32
видеоСиловики расследуют возможное умышленное убийство полицейского в Чернигове
17:11
Google отказался от идеи цифровых банковских счетов - СМИ
17:09
Посольство Польши обязали пересмотреть тендер на визовое обслуживание украинцев
16:57
У венесуэльской валюты стало на шесть нулей меньше
16:35
В Молдове официально вводят феминитивы для профессий, в том числе на русском языке
16:18
фото, видео"Марш за Киев": под КГГА с требованиями идут 18 колонн
16:13
Зеленский сказал, в чем "большая ошибка" Разумкова
15:48
Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"
15:30
"Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова
Все новости...