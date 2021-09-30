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С 1 октября водителям надо включать фары за городом

Четверг, 30 сентября 2021, 10:50
С 1 октября водителям надо включать фары за городом
Фото МВД

С 1 октября по 1 мая водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, чтобы их было видно даже в плохую погоду.

Источник: напоминание Министерства внутренних дел в Twitter

Дословно: "Напоминаем, что ближайшие 7 месяцев водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции транспортного средства – включайте ближний свет фар".

Напомним: В холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Соответствующая обязанность водителя в период с 1 октября по 1 мая предусмотрена пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных Кабинетом министров 10.10.2001.

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Темы: дорогиавто
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