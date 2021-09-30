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СБУ викрила угруповання, яке "продавало" моряків на судна для перевезення нелегалів

Четвер, 30 вересня 2021, 11:43
фото СБУ

СБУ викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання, що "вербувало" українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

"Жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" морякам сплачували $3 тисячі авансу.

Втім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС.

За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та "вербувальниками".

На рахунку угруповання – п’ять "партій" українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.

Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.

 

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримали.

Їм повідомлено про підозру в торгівлі людьми.

Теми: СБУ


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