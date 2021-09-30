СБУ викрила угруповання, яке "продавало" моряків на судна для перевезення нелегалів

СБУ викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання, що "вербувало" українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

"Жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" морякам сплачували $3 тисячі авансу.

Втім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС.

За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та "вербувальниками".

На рахунку угруповання – п’ять "партій" українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.

Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримали.

Їм повідомлено про підозру в торгівлі людьми.