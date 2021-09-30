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СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов

Четверг, 30 сентября 2021, 11:43
фото СБУ

СБУ разоблачила деятельность международной преступной группировки, "вербовавшей" украинских моряков, которых потом заставляли работать на кораблях, доставляющих нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой республики.

"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $ 3000 аванса.

Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, "специализирующиеся" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.

За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.

Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между органиу затором-гражданином Украины и "вербовщиками".

На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

 

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны.

Им сообщено о подозрении в торговле людьми.

Украинская правда
Темы: СБУ
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