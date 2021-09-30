СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов
СБУ разоблачила деятельность международной преступной группировки, "вербовавшей" украинских моряков, которых потом заставляли работать на кораблях, доставляющих нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой республики.
"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $ 3000 аванса.
Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, "специализирующиеся" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.
За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.
По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.
Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между органиу затором-гражданином Украины и "вербовщиками".
На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.
Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.
Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны.
Им сообщено о подозрении в торговле людьми.