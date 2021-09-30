У ДТП в Польщі загинули троє українців: автомобіль розрізало навпіл
У середу в ДТП близько двадцять першої години за київським часом поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі загинули троє громадян України, одна українка перебуває в лікарні.
Про це "Укрінформу" стало відомо від речинці поліції Лодзького воєводства Йоанни Концки, повідомляє "Європейська правда".
"Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві", - заявила Концка.
За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.
У результаті автомобіль на великій швидкості в’їхав у електричний стовп і розпався на дві частини.
На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з понівеченого автомобіля.
У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.
Розслідування аварії перебуває під контролем прокуратури у Лодзі.