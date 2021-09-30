В ДТП в Польше погибли трое украинцев, автомобиль разрезало пополам

В среду в ДТП около 21:00 по киевскому времени вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи погибли трое граждан Украины, одна украинка находится в больнице.

Об этом "Укринформу" стало известно от пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанны Концкой, сообщает "Европейская правда".

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - заявила Концка.

Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Женщина в возрасте 25 лет находится в больнице. Двое погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором украинцы ехали по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.

В результате автомобиль на большой скорости въехал в электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из искореженного автомобиля.

В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование аварии находится под контролем прокуратуры в Лодзи.