Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДТП в Польше погибли трое украинцев, автомобиль разрезало пополам

Четверг, 30 сентября 2021, 12:02
В ДТП в Польше погибли трое украинцев, автомобиль разрезало пополам
Фото с места аварии (источник: expressilustrowany.pl)

В среду в ДТП около 21:00 по киевскому времени вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи погибли трое граждан Украины, одна украинка находится в больнице.

Об этом "Укринформу" стало известно от пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанны Концкой, сообщает "Европейская правда".

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - заявила Концка.

Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Женщина в возрасте 25 лет находится в больнице. Двое погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором украинцы ехали по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.

В результате автомобиль на большой скорости въехал в электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из искореженного автомобиля.

В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование аварии находится под контролем прокуратуры в Лодзи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаДТПУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Польша
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: