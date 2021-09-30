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Україну чекають заморозки, на заході тепло й дощі

Четвер, 30 вересня 2021, 12:15
Осінь, фото УП

У найближчу добу територія України залишиться у прохолодній, сухій повітряній масі в полі підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни в зоні атмосферного фронту ймовірні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 1 жовтня погода буде без опадів, лише в Закарпатській, Львівській та Волинській областях місцями дощ.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-7° тепла, в Україні, крім крайнього півдня і заходу, заморозки на поверхні грунту 0-5°, у північно-східній частині та в повітрі 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

 
meteo.gov.ua

У суботу, 2 жовтня, без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-7° тепла, в Україні, крім крайнього півдня і заходу, заморозки на поверхні грунту 0-5°, місцями в повітрі 0-3°; вдень 12-17° тепла.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 15°.

 
meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 1 жовтня в Києві найвища температура вдень була 26,5° у 1927 році, найнижча вночі -1,9° у 1881 році.

Теми: погода


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