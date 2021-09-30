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Украину ждут заморозки, на западе тепло и дожди

Четверг, 30 сентября 2021, 12:15
Украину ждут заморозки, на западе тепло и дожди
Осень, фото УП

В ближайшие сутки территория Украины останется в прохладной, сухой воздушной массе в поле повышенного давления, лишь на крайнем западе страны в зоне атмосферного фронта вероятны дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 1 октября погода будет без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской и Волынской областях местами дождь. 

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-7° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и запада, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в северо-восточной части и в воздухе 0-3°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

 
meteo.gov.ua

В субботу, 2 октября, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-7° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и запада, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-3°; днём 12-17° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 15°.

 
meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории, 1 октября в Киеве самая высокая температура днем была 26,5° в 1927 году, самая низкая ночью -1,9° в 1881 году.

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Темы: погода
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