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У РФ новий антирекорд померлих від COVID-19 з початку пандемії

Четвер, 30 вересня 2021, 12:51
У РФ новий антирекорд померлих від COVID-19 з початку пандемії

За минулу добу в Росії підтвердили новий антирекорд померлих від COVID-19 - 867 пацієнтів.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Добовий приріст нових хворих на коронавірус в РФ склав 23 888 випадків. Відзначається, що це максимальне значення з кінця липня.

Напередодні повідомлялося про 22 430 випадки зараження.

При цьому число померлих досягло нового антирекорду - померли 867 пацієнтів.

Смертність почала зростати минулого тижня: 24 вересня повідомлялося про 828 померлих, 28 вересня - про 852 померлих, напередодні - про 857.

Найбільше смертей в Москві - 62, в Санкт-Петербурзі - 56, в Свердловській області - 43.

Всього за час пандемії в РФ зареєстровано 7 млн ​​511 тис. 026 випадків коронавірусної інфекції, 207 255 померлих і 6 млн 672 тис. 767 виписаних, в тому числі 18 826 виписані за останню добу.

Раніше повідомлялося, що в РФ розпочалась четверта хвиля епідемії.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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