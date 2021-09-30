У РФ новий антирекорд померлих від COVID-19 з початку пандемії
За минулу добу в Росії підтвердили новий антирекорд померлих від COVID-19 - 867 пацієнтів.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: Добовий приріст нових хворих на коронавірус в РФ склав 23 888 випадків. Відзначається, що це максимальне значення з кінця липня.
Напередодні повідомлялося про 22 430 випадки зараження.
При цьому число померлих досягло нового антирекорду - померли 867 пацієнтів.
Смертність почала зростати минулого тижня: 24 вересня повідомлялося про 828 померлих, 28 вересня - про 852 померлих, напередодні - про 857.
Найбільше смертей в Москві - 62, в Санкт-Петербурзі - 56, в Свердловській області - 43.
Всього за час пандемії в РФ зареєстровано 7 млн 511 тис. 026 випадків коронавірусної інфекції, 207 255 померлих і 6 млн 672 тис. 767 виписаних, в тому числі 18 826 виписані за останню добу.
Раніше повідомлялося, що в РФ розпочалась четверта хвиля епідемії.