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В РФ новый антирекорд умерших от COVID-19 с начала пандемии

Четверг, 30 сентября 2021, 12:51
В РФ новый антирекорд умерших от COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в России подтвердили новый антирекорд скончавшихся от COVID-19 пациентов - 867.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев.

Отмечается, что это максимальное значение с конца июля.

Накануне сообщалось о 22 430 случаях заражения.

При этом число умерших достигло нового антирекорда - скончались 867 пациентов.

Смертность начала расти на прошлой неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, 28 сентября - о 852 скончавшихся, накануне - о 857.

Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.

Всего за время пандемии в РФ зарегистрировано 7 млн 511 тыс. 026 случаев коронавирусной инфекции, 207 255 умерших и 6 млн 672 тыс. 767 выписанных, в том числе 18 826 выписаны за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в РФ началась четвертая волна эпидемии.

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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