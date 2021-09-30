Кличко звільнив керівника "Інституту Генплану" і вимагає проєкт Генплану

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генерального плану столиці на обговорення громадськості та розгляд Київрадою.

Джерело: Кличко на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації, офіційний портал Києва

Пряма мова Кличка: "Сергій Петрович, я вже не вперше чую про якісь проблеми, зобов’язання. Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції.

Минулого року були поважні причини: локдаун, карантин. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проект Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. "Коли Кличко представить Генеральний план?!".

Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити Вас з посади.

Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проекту Генерального плану. І найближчим часом ми повинні розпочати громадські слухання та нарешті схвалити Генплан".

Деталі: Кличко зазначив, що на сьогодні фахівці завершують актуалізацію проєкту Генерального плану міста Києва.

За його словами, розділ, що стосується збереження та охорони історико-культурної спадщини (історико-архітектурний опорний план) погоджений Міністерством культури.

Також матеріали проєкту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад та територій України.

Розпочато роботи з урегулювання питань щодо територій спільних інтересів із органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад, додав Кличко.

"Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості", – сказав мер.

"Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників", – заявив він.

"Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямів стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – додав Кличко.

За твердженням київської влади, у проєкті Генплану передбачається припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі Києва, контроль за комплексністю забудови.

Також нібито передбачається будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Цьому передувало: 14 травня 2021 року депутати Київради ухвалили рішення про розробку 219-ти Детальних планів території (ДПТ), які регламентують комерційну забудову у мікрорайонах міста. Їх можуть використовувати для забудови територій "в обхід Генплану". У разі ухвалення проєкту Генплану, в ньому мають врахувати всі ухвалені ДПТ.

Читайте також: Розвиток столиці чи потурання забудовникам? Який вигляд має проєкт нового генплану Києва

Два генплани, обидва не працюють. Чому Київ розвивається хаотично і як це змінити

Промзони очікують жителів: де в Києві є вільна земля для забудовників