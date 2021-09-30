Кличко уволил руководителя "Института Генплана" и требует проект Генплана

Городской глава Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г.. Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генерального плана столицы на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.

Источник: Кличко на заседании коллегии Киевской городской государственной администрации, официальный портал Киева

Прямая речь Кличко: "Сергей Петрович, я уже не первый раз слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Мы тогда представили основные положения документа на международной конференции.

В прошлом году были уважительные причины: локдаун, карантин. Уже завершается 2021 год. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. И никто не вспоминает фамилию Броневицкого! Вспоминают фамилию Кличко. "Когда Кличко представит Генеральный план?!".

Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить Вас с должности.

Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю главы КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генерального плана. И в ближайшее время мы должны начать общественные слушания и наконец-то принять Генплан".

Детали: Кличко отметил, что на сегодняшний день специалисты завершают актуализацию проекта Генерального плана города Киева.

По его словам, раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия (историко-архитектурный опорный план), согласован Министерством культуры.

Также материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития общин и территорий Украины.

Начаты работы по урегулированию вопросов территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных общин, добавил Кличко.

"Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности", – сказал мэр.

"Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков", – заявил он.

"Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", – добавил Кличко.

По утверждению киевских властей, в проекте Генплана предусматривается прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения высотности застройки в историческом центре Киева, контроль за комплексностью застройки.

Также якобы предполагается строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – у станций метро и на въездах в город.

Этому предшествовало: 14 мая 2021 года депутаты Киевсовета приняли решение о разработке 219-ти Детальных планов территории (ДПТ), регламентирующих коммерческую застройку в микрорайонах города. Их могут использовать для застройки территорий "в обход Генплана". В случае принятия проекта Генплана, в нем должны учесть все принятые ДПТ.

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