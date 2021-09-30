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В Афганістані лишились українці, які хочуть евакуюватися: планується рейс

Четвер, 30 вересня 2021, 13:32
Фото: pixabay.com

В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися, і Україна продовжить докладати зусиль для їх вивезення.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву міністр закордонних справ Дмитра Кулеби на онлайн-брифінгу в четвер

Пряма мова: "Ми продовжуватимемо це робити (домовлятися про евакуацію громадян України з Афганістану – ред.), і наступний евакуаційний рейс теж, я думаю, буде організований Головним управлінням розвідки, а ми їм будемо допомагати усіляко".

Деталі: За його словами, безпосередньої загрози для життя українські немає, МЗС постійно перебуває з ними на зв’язку.

Кулеба зауважив що остання евакуація, проведена ГУР, була складною. "Важка була евакуація, скажу вам чесно, з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак, щоб літак міг вилетіти", - сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна продовжуватиме евакуйовувати своїх громадян з Афганістану, "тому що неодноразово ми це говорили і доводили конкретними справами, що Україна своїх у біді не кидає".

Передісторія: У вересні українським спецпризначенцям вдалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та афганців.

Загалом Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб. Серед них були громадяни України й інших держав.

Теми: АфганістанУкраїна


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