В Афганистане остались украинцы, которые хотят эвакуироваться: планируется рейс

В Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться, и Украина продолжит прилагать усилия для их вывоза.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на онлайн-брифинге в четверг

Прямая речь: "Мы будем продолжать это делать (договариваться об эвакуации граждан Украины из Афганистана - ред.), и следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески".

Детали: По его словам, непосредственной угрозы для жизни украинцев нет, МИД постоянно находится с ними на связи.

Кулеба отметил что последняя эвакуация, проведенная ГУР, была сложной. "Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что Украина будет продолжать эвакуировать своих граждан из Афганистана, "потому что неоднократно мы это говорили и доказывали конкретными делами, Украина своих в беде не бросает".

Предыстория: В сентябре украинским спецназовцам удалось вывезти из Кабула около сотни граждан Украины и афганцев.

В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Среди них были граждане Украины и других государств.