Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Афганистане остались украинцы, которые хотят эвакуироваться: планируется рейс

Четверг, 30 сентября 2021, 13:32
В Афганистане остались украинцы, которые хотят эвакуироваться: планируется рейс
Фото: pixabay.com

В Афганистане остаются украинские граждане, которые хотят эвакуироваться, и Украина продолжит прилагать усилия для их вывоза.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на онлайн-брифинге в четверг

Прямая речь: "Мы будем продолжать это делать (договариваться об эвакуации граждан Украины из Афганистана - ред.), и следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески".

Детали: По его словам, непосредственной угрозы для жизни украинцев нет, МИД постоянно находится с ними на связи.

Кулеба отметил что последняя эвакуация, проведенная ГУР, была сложной. "Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что Украина будет продолжать эвакуировать своих граждан из Афганистана, "потому что неоднократно мы это говорили и доказывали конкретными делами, Украина своих в беде не бросает".

Предыстория: В сентябре украинским спецназовцам удалось вывезти из Кабула около сотни граждан Украины и афганцев.

В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Среди них были граждане Украины и других государств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: