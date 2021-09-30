Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Львівський суд визнав електросамокат транспортним засобом

Четвер, 30 вересня 2021, 14:08
Фото: unsplash.com

Галицький суд Львова оштрафував водія електросамоката за те, що він на "транспортному засобі" їхав тротуаром.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на матеріали справи

Деталі: На думку судді Наталії Зубачик, хоч електросамокати і не згадані у правилах дорожнього руху, за всіма ознаками вони підпадають під визначення "транспортні засоби", яким заборонено їздити тротуарами.

Як вказано у матеріалах справи, інцидент трапився 5 вересня на вул. Данилишина. Львів'янин рухався на самокаті тротуаром, після чого виїхав на проїзну частину, де зіткнувся з автомобілем Lexus.

У суді водій самоката свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.

Але на думку судді, елекстросамокату як транспортному засобу ПДР забороняють їздити тротуарами і пішохідними доріжками. Тому суд вважає, що самокатник не мав права їхати на тротуарі, а звідти – виїхати на проїзну частину.

Враховуючи це, 23 вересня Галицький районний суд визнав водія самоката винним у порушенні правил дорожнього руху та оштрафував на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору.

Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Теми: судтранспортЛьвів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон

Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова

"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця

Усі новини...
суд
Венеційська комісія закликала невідкладно створити Етичну раду, яку блокують судді
Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації
Суддю Вовка покарали штрафом у майже 5 тисяч, бо не ходить на суди
Останні новини
17:43
Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів
17:32
відеоСиловики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові
17:11
Google відмовився від ідеї цифрових банківських рахунків - ЗМІ
17:09
Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців
16:57
У венесуельській валюті стало на шість нулів менше
16:35
У Молдові офіційно вводять фемінітиви для професій, у тому числі російською
16:18
фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
16:13
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
15:48
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
15:30
"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова
Усі новини...