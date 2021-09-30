Львівський суд визнав електросамокат транспортним засобом

Галицький суд Львова оштрафував водія електросамоката за те, що він на "транспортному засобі" їхав тротуаром.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на матеріали справи

Деталі: На думку судді Наталії Зубачик, хоч електросамокати і не згадані у правилах дорожнього руху, за всіма ознаками вони підпадають під визначення "транспортні засоби", яким заборонено їздити тротуарами.

Як вказано у матеріалах справи, інцидент трапився 5 вересня на вул. Данилишина. Львів'янин рухався на самокаті тротуаром, після чого виїхав на проїзну частину, де зіткнувся з автомобілем Lexus.

У суді водій самоката свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.

Але на думку судді, елекстросамокату як транспортному засобу ПДР забороняють їздити тротуарами і пішохідними доріжками. Тому суд вважає, що самокатник не мав права їхати на тротуарі, а звідти – виїхати на проїзну частину.

Враховуючи це, 23 вересня Галицький районний суд визнав водія самоката винним у порушенні правил дорожнього руху та оштрафував на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору.

Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.