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Львовский суд признал электросамокат транспортным средством

Четверг, 30 сентября 2021, 14:08
Фото: unsplash.com

Галицкий суд Львова оштрафовал водителя электросамоката за то, что он на "транспортном средстве" ехал по тротуару.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на материалы дела

Детали: По мнению судьи Натальи Зубачик, хоть электросамокаты и не упомянуты в правилах дорожного движения, по всем признакам они подпадают под определение "транспортные средства", которым запрещено ездить по тротуарам.

Как указано в материалах дела, инцидент произошел 5 сентября на ул. Данилишина. Львовянин двигался на самокате по тротуару, после чего выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Lexus.

В суде водитель самоката свою вину не признал и заявил, что это водитель Lexus врезался в него.

Однако по мнению судьи, елекстросамокату как транспортному средству ПДД запрещают ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Поэтому суд считает, что самокатчик не имел права ехать по тротуару, а оттуда - съехать на проезжую часть.

Учитывая это, 23 сентября Галицкий районный суд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн судебного сбора.

Постановление еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Темы: судтранспортЛьвов
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