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Перший паспорт: віцепрем'єр каже, що влада хоче спростити процедуру для дітей з ТОТ

Четвер, 30 вересня 2021, 14:32
Олексій Резніков. фото з сайту МінТОТ

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков каже, що влада працює над спрощенням процедури отримання українського паспорта для дітей з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Резніков під час форуму "Внутрішнє переміщення в Україні: сучасні виклики та перспективні рішення", цитує пресслужба міністерства

Пряма мова: "Кейс Ксенії Фролової – це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати український паспорт – підштовхнув нас до ідеї кардинального спрощення процедури отримання першого паспорту для дітей з ТОТ. Ми зараз над цим працюємо. Держава, яка зорієнтована шукати рішення в інтересах людей – це так само елемент впевненості і визначеності".

Деталі: Резніков наголосив на важливості реінтеграції молоді та вирішенні, як мінімум, питань, пов‘язаних зі складністю процедури отримання паспорта громадянина України дітьми з ТОТ.

Також, за його словами, один з елементів реінтеграції молоді - це освітні програми. Він нагадав, що 2020 року було скасовано ЗНО і розширено перелік закладів вищої освіти, куди можуть вступати діти з ТОТ.

Знати більше: (Не)потрібні власній державі: як підлітки з окупації намагаються отримати паспорт України

Українська правда
Теми: окупаціядітизаконодавство


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