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Первый паспорт: вице-премьер говорит, что власть хочет упростить процедуру для детей с ВОТ

Четверг, 30 сентября 2021, 14:32
Алексей Резников. фото с сайта МинВОТ

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что власть работает над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий.

Источник: Резников во время форума "Внутреннее перемещение в Украине: современные вызовы и перспективные решения", цитирует пресс-служба министерства

Прямая речь: "Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем. Государство, ориентированное искать решение в интересах людей - это так же элемент уверенности и определенности".

Детали: Резников подчеркнул важность реинтеграции молодежи и решения, как минимум, вопросов, связанных со сложностью процедуры получения паспорта гражданина Украины детьми с ВОТ.

Также, по его словам, один из элементов реинтеграции молодежи являются образовательные программы. Он напомнил, что к 2020 году было отменено ВНО и расширен перечень высших учебных заведений, куда могут вступать дети с ВОТ.

Знать больше: (Не) нужные собственному государству: как подростки из оккупации пытаются получить паспорт Украины

Украинская правда
Темы: оккупациядетизаконодательство
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