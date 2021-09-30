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Суд зобов’язав латвійців сплатити Україні борг за польоти над Чорним морем

Четвер, 30 вересня 2021, 15:09
Ілюстративне фото (джерело: freepik

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури АРК і зобов’язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic сплатити Україні борг у 150 тисяч гривень за надання аеронавігаційних послуг під час польотів над Чорним морем.

Джерело: повідомлення прокуратури автономії у Facebook

Деталі: Прокуратура у ході розслідування встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникли борги перед "Украерорухом" за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем на загальну суму 7 млн грн.

У результаті пред’явлених позовів одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів повністю сплатила заборгованість на суму 3,7 мільйона гривень, ще два позови прокуратури задоволені судом на загальну суму у понад 250 тисяч гривень.

Довідково: Ще у 2018 році латвійська авіакомпанія Primera Air Nordic оголосила себе банкрутом.

Українська правда
Теми: авіаЧорне мореУкраїнасудЛатвія


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