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Суд обязал латвийцев заплатить Украине долг за полеты над Черным морем

Четверг, 30 сентября 2021, 15:09
Иллюстрационное фото (источник: freepik

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АРК и обязал латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic оплатить Украине долг в 150 тысяч гривен за предоставление аэронавигационных услуг во время полетов над Черным морем.

Источник: сообщение прокуратуры автономии в Facebook

Детали: Прокуратура в ходе расследования установила, что у 7 иностранных авиакомпаний возникли долги перед "Украэрорухом" за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму 7 млн ​​грн.

В результате предъявленных исков одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов полностью оплатила задолженность на сумму 3,7 миллиона гривен, еще два иска прокуратуры удовлетворены судом на общую сумму свыше 250 тысяч гривен.

Справка: Еще в 2018 году латвийская авиакомпания Primera Air Nordic объявила себя банкротом.

Украинская правда
Темы: авиаЧерное мореУкраинасудЛатвия
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