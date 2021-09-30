Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський хоче зробити Одесу пріоритетним курортом

Четвер, 30 вересня 2021, 15:13
Зеленський хоче зробити Одесу пріоритетним курортом
Одеська опера, фото з сайту Одеської міськради

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада може зробити Одесу "пріоритетним курортом", який буде привабливим для українців не менше за відпочинок у Туреччині, Єгипті, Хорватії чи Греції.

Джерело: Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня

Пряма мова: "Сьогодні Одеса – важливий магніт для українського туризму. Це вітрина. Вона має бути безпечною. Не хочу образити одеситів, але вона повинна бути найкращою, відмитою, побудованою і прикладом привабливості України для всіх туристів, передусім для українців.  

Якщо будуть прекрасні інфраструктурні проєкти, всі фасади, центральні вулиці й набережна в Одесі зроблені на найвищому рівні, то, я впевнений, ці гроші (туристів – ред.) не будуть їхати в Єгипет чи Туреччину, Хорватію, Грецію – ці гроші в більшості своїй будуть залишатися в Україні.  Це важливо, щоб в умовах вибору пріоритети були в Україні. 

В Одесі і красиво, і смачно, і є історичний центр – не просто високі будинки й готелі, побудовані серед пустелі, а є велика історія й привабливість. Тому я думаю, що в принципі ми повинні підійти урядом до питання Одеси як такого пріоритетного курорту". 

Деталі: Зеленський наголосив, що "це не значить не звертати увагу на інші курорти", бо їх багато і на Західній Україні, і в центрі, і в Херсонській області.

"Але якщо сьогодні їдуть декілька мільйонів (туристів) до вас (одесити), то ми повинні зробити максимум для того, щоб ці люди не розчаровувалися, а після цього поверталися вдруге, втретє…", – сказав президент.

Він висловився за те, щоб попрацювати над окремою програмою розвитку для Одеси.  

Зеленський наголосив, що потрібно подбати про безпеку й забезпеченість питною водою приморського міста, адже "в Одесі й області одна з найгірших ситуацій щодо питної води".  

Перед цим мер Одеси Геннадій Труханов говорив про парки й відбудову міста і сказав, звертаючись до президента: "Впевнений, що за вашої підтримки Одеська мрія стане стане національною реальністю".

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийтуризмОдесавода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"
Україна буде в НАТО – Зеленський
ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: