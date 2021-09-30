Зеленський хоче зробити Одесу пріоритетним курортом

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада може зробити Одесу "пріоритетним курортом", який буде привабливим для українців не менше за відпочинок у Туреччині, Єгипті, Хорватії чи Греції.

Джерело: Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня

Пряма мова: "Сьогодні Одеса – важливий магніт для українського туризму. Це вітрина. Вона має бути безпечною. Не хочу образити одеситів, але вона повинна бути найкращою, відмитою, побудованою і прикладом привабливості України для всіх туристів, передусім для українців.

Якщо будуть прекрасні інфраструктурні проєкти, всі фасади, центральні вулиці й набережна в Одесі зроблені на найвищому рівні, то, я впевнений, ці гроші (туристів – ред.) не будуть їхати в Єгипет чи Туреччину, Хорватію, Грецію – ці гроші в більшості своїй будуть залишатися в Україні. Це важливо, щоб в умовах вибору пріоритети були в Україні.

В Одесі і красиво, і смачно, і є історичний центр – не просто високі будинки й готелі, побудовані серед пустелі, а є велика історія й привабливість. Тому я думаю, що в принципі ми повинні підійти урядом до питання Одеси як такого пріоритетного курорту".

Деталі: Зеленський наголосив, що "це не значить не звертати увагу на інші курорти", бо їх багато і на Західній Україні, і в центрі, і в Херсонській області.

"Але якщо сьогодні їдуть декілька мільйонів (туристів) до вас (одесити), то ми повинні зробити максимум для того, щоб ці люди не розчаровувалися, а після цього поверталися вдруге, втретє…", – сказав президент.

Він висловився за те, щоб попрацювати над окремою програмою розвитку для Одеси.

Зеленський наголосив, що потрібно подбати про безпеку й забезпеченість питною водою приморського міста, адже "в Одесі й області одна з найгірших ситуацій щодо питної води".

Перед цим мер Одеси Геннадій Труханов говорив про парки й відбудову міста і сказав, звертаючись до президента: "Впевнений, що за вашої підтримки Одеська мрія стане стане національною реальністю".